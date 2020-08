Felle brand verwoest woning in Obdam

OBDAM - Een grote uitslaande brand heeft vannacht een woning aan de Zwarteweg in Obdam volledig verwoest. De brand ontstond rond half twee vannacht en was na ruim twee uur onder controle.

Op foto's is te zien hoe de vlammen uit het dak slaan en voor een flinke rookontwikkeling zorgt. Er zou niemand gewond zijn geraakt bij de brand.

Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Volgens een getuige werd de woning momenteel verbouwd en was daarom niemand aanwezig.