Haarlem wordt strenger in coronamaatregelen: "Hoe moeilijk kan het zijn?"

HAARLEM - Met ook een stijging van het aantal Haarlemse coronapatiënten vindt burgemeester Jos Wienen het tijd voor een fikse waarschuwing over de verslapping in afstand houden en thuisblijven bij ziekteverschijnselen. Met een mogelijke quarantaineverplichting in het achterhoofd wil Wienen dat burgers en ondernemers het weer serieus gaan nemen. "Dat moet toch vrijwillig kunnen, vedraaid nog aan toen", roept hij in een gesprek met NH Nieuws. "Hoe moeilijk kan het zijn?"

Waarschuwing van Haarlemse burgemeester over verslapping coronamaatregelen - NH Nieuws / Geja Sikma

Als de Haarlemse burgemeester door de stad loopt, ziet hij zo nu en dan dat het mis gaat met de corona-afspraken. "En dan kijk ik en soms maak ik een opmerking." Hij weet het ook van zichzelf: "Volgens mij herkent iedereen het, ook bij zichzelf. We zijn makkelijker geworden en we moeten weer wat preciezer worden." Van vier coronabesmettingen per week in juli, komen er in Haarlem nu 24 per week bij volgens de laatste RIVM-cijfers. De maatregel van een quarantaineverplichting bij geconstateerde besmetting is door minister Hugo de Jonge even 'on hold' gezet na veel commotie in de Tweede Kamer. Burgemeester Wienen snapt de twijfel over hoe ver je moet gaan met controleren. "Maar als deze samenleving zoiets heeft van 'als ik ziek ben, doe ik gewoon waar ik zin in heb en als mensen dood gaan door mijn gedrag, dat interesseert mij niet', ja, dan gaat het fout."

Geen horecasluitingen Tot nu toe heeft de Haarlemse burgemeester nog geen horecazaken of winkels hoeven sluiten, zoals ondertussen wel in andere plaatsen gebeurd. En toch staat hij op scherp. "Ik ga geen namen noemen, maar er zijn horecagelegenheden waar we signalen van krijgen dat het er niet goed gaat." Met gesprekken, brieven en meer controle hoopt hij hardere maatregelen te kunnen voorkomen. "Maar misschien betekent het dat je sluitingstijden moet gaan vervroegen, misschien betekent het dat je sommige zaken toch moet gaan sluiten, er kunnen ook boetes zijn. Maar het is wel serieus dat wij van iedereen medewerking verwachten."

Quote "Er zijn horecagelegenheden waar we signalen van krijgen dat het er niet goed gaat" Jos Wienen, burgemeester Haarlem

Bij de start van de het schoolseizoen heeft burgemeester Wienen ook kennis genomen van de discussie over ventilatie van schoolgebouwen. Er is geen gemeentelijke inventarisatie van gebouwen waar dat nog verbeterd moet worden. "Als er echt grote problemen zijn, dan wordt er opgetreden." Maar Wienen vindt dat dit niet de grootste zorg is. "Mensen, laten we ons nou druk maken over de eenvoudige dingen die we kunnen overzien: afstand houden en de voorzichtigheid in de regels op dat punt."

Haarlemse burgemeester maakt zich minder zorgen over ventilatie dan over afstand houden - NH Nieuws / Geja Sikma

Ook de vraag van twee Haarlemse onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs om docenten preventief te kunnen laten testen, vindt hij van minder prioriteit. "Het uitgangspunt is goed: als er enigszins twijfel is, laat je testen. Maar in onze regio weten we als geen ander hoeveel het vraagt om voldoende testen te kunnen uitvoeren, zoals dat nu ook gebeurd op Schiphol." "En als jij je laat testen, is dat geen garantie dat je niet besmet zou kunnen worden door anderen." Haarlem Jazz De waarschuwing van burgemeester Wienen om toch vooral weer alerter te zijn op afstand houden van elkaar, komt op de vooravond van het eerste evenement dat weer in de stad wordt gehouden. Vanaf volgende week donderdag wordt er in coronastijl Haarlem Jazz and More gehouden. Voor concerten van het meerdaagse festival moet je een zitplaats resereren. "Haarlem Jazz met een volle Grote Markt met mensen op elkaar gepakt is onverantwoord", maar volgens Wienen is het aangepaste programma op een zorgvuldige manier opgebouwd. "En dan mag het ook, want wij willen de samenleving wel laten doorlopen", benadrukt hij. "Er kan echt het één en ander, als we maar scherp zijn op veiligheidsmaatregelen."

Lees ook Play Haarlem Haarlem Jazz and More kick-off voor terugkeer festivals in de stad