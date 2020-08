Veel getuigen van neerschieten verwarde man Amsterdam: "Maakte best wel indruk"

AMSTERDAM - Meerdere bewoners van de Honselersdijkstraat in Amsterdam Nieuw-West zagen vanmiddag hoe de politie een verwarde man achtervolgde en uiteindelijk neerschoot. De man is ondanks reanimatiepogingen overleden.

Een van de getuigen vertelt hoe de agenten op de man in probeerden te praten. "Dat was in het Engels en in het Nederlands. De politie zei wel echt, kom tevoorschijn, we willen met je praten." Volgens de politie had hij een mes bij zich en dreigde hij zichzelf te verwonden.

Spannende situatie

Ruben Koops, verslaggever van Het Parool, was ook getuige. "Op een gegeven moment is de meneer toch in de richting van de politie gaan lopen. De politie had de wapens al getrokken. Best een spannende situatie. Hij liep op de agenten af. Een andere agent met hond probeerde hem nog aan te houden. Dat mislukte op de een of andere manier. En heel kort daarna klonken er schoten."

"Ik ben gelijk mijn huis uit gekomen", vertelt een buurtbewoner. "Mijn eerste reactie was natuurlijk, wow, waar zijn mijn kinderen. En daarna zag ik heel veel politie."

Schreeuwen

Ook Koops is geschrokken. "Iedereen kon er zo opkijken. Het is een hele heftige situatie. En die meneer was heel hard aan het schreeuwen en aan het krijsen. Dus dat maakte best wel indruk."

De overleden man was 23 jaar oud en heeft de Duitse nationaliteit. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de zaak.