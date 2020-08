Weinig terrassen op Terrassen-Maandag: 43 zaken dicht op alternatieve Lappendag

HOORN - Voor veel inwoners van Hoorn en omstreken staat 'ie rood omcirkeld in de agenda: de derde maandag van augustus. Dit jaar is dat Terrassen-Maandag in plaats van Lappendag. Het lijkt er echter op dat er dan weinig terrassen uitgestald staan, want 43 horecaondernemers hebben aangegeven dicht te blijven omdat ze bang zijn voor een boete.

Die onrust onder de ondernemers is er sinds afgelopen weekend, waarin ze de gemeente twee boetes en acht waarschuwingen zagen uitdelen. "Aan de hand daarvan is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen", vertelt René Stam, voorzitter van de Koninklijke Horeca, afdeling Hoorn. "Dat er aan aantal hebben gezegd; 'we kunnen gewoon niet voldoen aan de verwachting dat de regels die er zijn gehanteerd moeten worden'."

De horeca en de burgemeester over de Terrassen-Maandag in Hoorn. - NH Nieuws

Burgemeester Jan Nieuwenburg reageert vandaag op het feit dat 43 gelegenheden maandag niet open zijn: "Dat zou natuurlijk jammer zijn, we hebben ons met de horeca ons voorbereid op een hele mooie maandag waarop we hopen dat mensen de horeca ook zullen bezoeken. Als horecaondernemers zelf kiezen om niet open te gaan, dan respecteren we dat."

Deze 43 ondernemers durven het daarom niet aan om op doorgaans drukbezochte 'derde maandag' de deuren te openen. "Als dat maar een fractie is van wat de normale Lappendag is, dan komen er zoveel mensen op af. We zitten in een soort van spagaat, er zijn zoveel regels gemaakt door de gemeente. De ondernemers doen allemaal hun stinkende best om zich aan de regels te houden en daartussenin zit iets dat maakt dat de ondernemers zeggen 'ik gok het niet'."

Daarmee doelt Stam op de afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en de horeca. Voorbeelden zijn dat ze alleen zittende gasten mogen serveren en dat mensen moeten reserveren. Maar het gaat er in dit geval vooral om dat gasten op het terras anderhalve meter afstand moeten houden. Daar zijn de horecaondernemers namelijk verantwoordelijk voor en dat blijkt in de praktijk lastig, omdat sommige terrasgasten elkaar blijven opzoeken.

De voorwaarden waaronder de Hoornse horeca de deuren kan openen zijn volgens de burgemeester duidelijk. Hij vindt het belangrijk dat ze zich daar gezamenlijk voor inzetten. "We hebben afspraken gemaakt zodat de horeca in Hoorn open kan blijven. Zodat er niet - zoals we in andere regio's zien - dat horecabedrijven dicht moeten omdat er besmettingshaarden ontstaan. Dat willen we in Hoorn gewoon niet."

Dat er zorgen zijn over boetes is volgens Nieuwenburg niet nodig. De boetes van afgelopen weekend zijn volgens de burgemeester uitgeschreven nadat er meermaals was gewaarschuwd. "Een ongelukje zit in een klein hoekje en er is - neem maar van mij aan - de afgelopen week en ook de komende week, waar dat op de loer ligt geen enkele reden om een boete uit te schrijven."

Ook gasten kunnen boete krijgen

Hoewel de horecaondernemers er verantwoordelijk voor zijn dat er genoeg afstand wordt gehouden op het terras, is het wel degelijk mogelijk dat ook horecagasten een boete kunnen krijgen. Als de horeca hulp nodig heeft om gasten op de regels te wijzen, dan kunnen ze de hulp inschakelen van verschillende partijen, zoals gastheren en -vrouwen die rondlopen vanuit de gemeente, de beveiligers en handhavers.

René Stam wil benadrukken dat de horecaondernemers voor zichzelf beslissen of ze de deuren sluiten aanstaande maandag. Voor hemzelf is het nog twijfelachtig of hij het aandurft de deuren te openen van zijn brasserie Velius. Misschien dat hij het aandurft. "Maar als ik om een uur of één zie dat het onwerkbaar is, dan ga ik ook dicht."