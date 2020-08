Expositie Nederlands-Indië in Aalsmeerderbrug: "Bewust worden van wat er gebeurd is"

AALSMEERDERBRUG - 75 jaar geleden kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog met de bevrijding van Nederlands-Indië. Om stil te staan bij de verschrikkelijke gebeurtenissen tijdens de oorlog in de Nederlandse kolonie is bij het Crash-museum in Aalsmeerderbrug een bijzondere expositie te zien. Deze wordt vanmiddag om 13.00 uur geopend door de wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, Marja Ruigrok.

Om stil te staan bij 75 jaar bevrijding van Nederlands-Indië is in het museum de afgelopen vijf maanden hard gewerkt om een speciale expositie te realiseren. Enerzijds moet het tonen hoe Nederlanders leefden in de kolonie, anderzijds wordt geschetst dat niet alles rozengeur en manenschijn was in Nederlands-Indië.

"Mooi. Indrukwekkend eigenlijk en emotioneel, zoals je ziet." Rick is duidelijk aangedaan door het zien van zijn eigen moeder aan de muur in 'zijn' Crash-museum. Zij zat decennia geleden in een Jappenkamp en dat vergeet Rick niet zomaar.

Toen op 15 augustus 1945 het land officieel bevrijd was van de Japanse bezetting keerden veel Nederlandse Indiers terug naar Nederland, terwijl velen hier nog nooit waren geweest. "Die wilden hun huis inrichten met nog steeds de herinnering aan Nederlands-Indië." Zo'n Indisch ingericht plekje dat velen uit de gemeenschap volgens Rick thuis hebben, is ook te zien in de expositiehal.

Cultuurschok

Een van de blikvangers van de tentoonstelling is de manquette van een typisch Nederlands-Indisch huis. Jan Dörs is geboren in Nederlands-Indië en is op latere leeftijd per schip naar Nederland gekomen. De maquette doet hem denken aan de tijd dat hij in Nederlands-Indië woonde, nadat zijn ouders daar naartoe verhuisden. "Voor mijn ouders was dat denk ik een enorme cultuurschok. (...) In Indië kwam je in een huis met een goede baan en een goed salaris.", en dat in tijden dat in Nederland een flinke crisis huishield.

De familie van Jan had een goed bestaan aldaar, voordat de Japanners het land binnenvielen. Dat alles wat zich in oorlogstijd in Nederlands-Indië door veel Nederlanders vergeten wordt zit beide mannen dwars. Zij willen dat de herinnering blijft. "Dat vind ik heel belangrijk, dat het verteld wordt. Er wordt meer verteld over de soldaten die daar verschrikkelijke dingen gedaan hebben maar ze zien niet de andere kant. (...) De soldaten die later teruggingen, werden altijd door hun tegenstanders vriendelijk ontvangen.", aldus Jan.