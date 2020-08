Streetart Frankey's show in Tokio gecanceld: "Op zoek naar toffe plek om te exposeren"

AMSTERDAM - Streetart Frankey, bekend van onder andere het Hazes beeld op dam, zou op dit moment eigenlijk een tentoonstelling hebben in Tokio. Vanwege de coronacrisis kan dit niet doorgaan, daarom is Frankey op zoek naar een nieuwe locatie. Op NH Radio deed hij een oproep.

Sommige kleinere werken van Frankey zijn ook te koop: "Ik heb doordrukstrips gemaakt met kauwgomballen van drie centimeter doorsnede, dus dan heb je zo'n strip die 40 bij 15 centimeter is. Die past nooit in je kontzak, maar het zijn wel leuke kauwgompies."

"Ik heb een hele leuke show, het thema is kauwgomballen. Ik heb 11 kauwgomballenmachines gemaakt die je allemaal laten lachen." Een van de installaties gaat over fireballs, dit zijn kauwgompjes die heel pittig zijn. "Ik heb het zo gemaakt dat je hem laat vallen en dat ie via een grote schans door een brandende hoepel vliegt, maar echt vuur. Dan heb je een fireball die echt door een brandende hoepel is gegaan."

De installaties zouden in maart per boot naar Japan worden gebracht, maar door de coronacrisis werd dit uitgesteld en uiteindelijk afgeblazen. "Nu blijkt gewoon dat je er helemaal niet meer heen kan, dus de show is gecanceld." En dus is Frankey op zoek naar een nieuwe locatie.

Begin deze zomer dook er een legobeeld van André Hazes op, op de Dam in Amsterdam. Enkele dagen later werd het beeld onthoofd. "Ik vond het heel tof dat het zo goed werd opgepakt, toen ik een week later hoorde dat ie niet meer heel was vond ik dat natuurlijk heel jammer. Ik hoop nog steeds dat het iemand is geweest die 's nachts iets teveel gedronken heeft en dacht 'wauw ik neem hem mee naar huis', dat ie dus niet expres vernield is."

Nadat Rachel Hazes, de vrouw van André, Frankey had gebeld wist hij zeker dat het beeld terug moest komen: "Zij had ook veel positieve reacties gehad. Ze was ook op de foto geweest met het beeld en toeristen vroegen haar een foto van hen met het beeld te maken, ze hadden niet door dat het Rachel was."

De volgende versie wordt 'hufterproof': "Hij wordt van beton en staal. Ze zijn hem nu aan het maken en ik denk dat ie volgende maand af is. Hij komt eerst op de Dam en gaat dan waarschijnlijk rondreizen door Nederland."