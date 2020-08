Meer handhaving na geweld in Zandvoort: “Onze security kreeg een klap in gezicht”

ZANDVOORT - Na onrustige avonden met gewelddadige groepen jongeren zijn er de komende tijd meer handhavers en politieagenten op en rond het strand van Zandvoort te vinden. De, vaak Amsterdamse, jongeren zorgen voor overlast en gebruiken veel alcohol: "14, 15 jaar zijn ze soms pas. Er zit geen enkele vorm van gêne in", vertelt strandtenthouder Niels Priester. De VVD pleit voor ME op het strand, maar dat vinden de strandtenthouders te ver gaan. "Misschien bodycams dragen en het efficiënter inzetten van politie." Hierover zijn zij in overleg met de gemeente.

Priester, woordvoerder namens de strandtenteigenaren, geeft aan dat het niet elke dag raak is. "Het is niet elke dag bal, het gaat om excessen. Het gaat vooral om hangjeugd op het strand, rond de Dirk van de Broek en het station. De sfeer is niet altijd zoals die moet zijn. Er is amper controle op het strand en het strand zou van ons allemaal moeten zijn. Een kleine groep jonge jeugd verstiert het. Er is dit jaar ook een andere soort toeristen in Zandvoort. Mensen die niet op vakantie kunnen en daarom hierheen komen."

De maat is vol in Zandvoort sinds twee grote incidenten op het strand gistermiddag en -avond. Niels Priester van Mango's Beach Bar was zelf het slachtoffer van geweld bij één van die groepsgevechten. "Een van onze securitymensen sprak een jongen aan en kreeg meteen een klap in zijn gezicht en die jongen probeerde hem een knietje in het gezicht te geven. Ik door er bovenop en opeens stonden er 40 man om ons heen. Ik werd ook bedreigd."

Het gaat om jonge tieners die 'negen van de tien keer onder invloed van alcohol zijn.' "14, 15 jaar zijn ze soms pas. Er zit geen enkele vorm van gêne in. Het zijn soms rare en extreme situaties. De problemen beginnen meestal zo rond een uur of vier. Het begint vaak bijvoorbeeld met jongeren die niet voor een strandbedje willen betalen. Op de terrassen van de strandtenten zijn er amper problemen. Daar moeten mensen zich registreren. Bovendien schenken we geen alcohol onder de 18 jaar. "

In Zandvoort is veel commotie over de onrust op het strand. Op Facebook regent het commentaren en zorgen. De gemeente zou niet ingrijpen en de regie kwijt zijn. Bekende Zandvoorter en ex-VVD-raadslid Jerry Kramer vindt dat de gemeente de ME moet inzetten, net alsgeleden. "Er moet ingegrepen worden. Het loopt nu de spuigaten uit. Ik vind het optreden van de gemeente te slap."

Strandtenteigenaar Niels Priester vindt inzet van de ME te ver gaan. "Dat vind ik zo kortzichtig. Dat heeft namelijk ook een aanzuigende werking. Dan komen mensen om te rellen naar Zandvoort en dat moeten we juist niet hebben."

Hij gelooft meer in het constructieve overleg met de gemeente en politie dat er nu is. "We gaan geregeld met de gemeente en politie overleggen over de situatie op het strand. We kijken wat we kunnen doen aan ontmoedigingsbeleid. Misschien zorgen dat die jongeren niet meer het strand op kunnen. Misschien bodycams dragen en het efficiënter inzetten van politie. Over dat soort dingen zijn we constructief in overleg."

'Verloedering'

Eerder zei raadslid Peter Kramer dat het dorp verloedert en dat handhaving 'schromelijk tekortschiet': "Het is een chaos en te druk in Zandvoort. Ik ben best wel wat gewend, maar als het zo extreem werd dan werd er altijd wel opgetreden. Nu doet handhaving en politie er niets aan."

Burgemeester David Moolenburgh zei daarover dat er rekening moet worden gehouden met de uitzonderlijke situatie waarin Zandvoort zich nu bevindt. Veel mensen zoeken het strand op, omdat ze niet op vakantie gaan. Ook hittegolf draagt bij aan de drukte: "Er wordt in Zandvoort op dit moment een immense inspanning geleverd op alle fronten om dat in goede banen te leiden. We zetten maximaal in. We zien een grote instroom van mensen en dat is zeer uitzonderlijk. Alles zit gewoon hutjemutje vol."