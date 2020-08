Drie jaar cel voor Grootebroeker na ontucht met stiefdochters

ALKMAAR - Grootebroeker Marcel S. (44) moet drie jaar de cel in, waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgens de rechter is hij schuldig aan het misbruiken van twee stiefdochters uit verschillende relaties. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen. Het Openbaar Ministerie (OM) had 2,5 jaar cel met behandeling geëist.

Het jongste meisje was elf jaar, toen S. voor het eerst toesloeg, de andere was twaalf. De man bekende de beschuldigingen van één van hen, al ging het volgens hem minder ver dan het OM beweerde. En daar ging de rechtbank ook in mee. De verklaringen van de ander zijn volgens de verdachte vals. Maar de rechter stelt dat er wel degelijk genoeg bewijs is dat hij met beide stiefdochters ontucht had gepleegd. En juist dat ze in die tijd aan zijn zorg waren toevertrouwd zorgt voor een hogere straf, zo valt in de uitspraak te lezen.

Daarnaast komt de Grootebroeker onder toezicht te staan van de reclassering en moet hij zich verplicht laten behandelen. Tijdens de rechtszaak gaf hij al aan zo snel mogelijk geholpen te willen worden en dat hij zich schaamde voor wat hij had gedaan. Of het Openbaar Ministerie of de verdachte in hoger beroep gaan tegen de uitspraak is nog onduidelijk.