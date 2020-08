Weertman duikt op in Hengelo en laat openwaterzwemmen even zitten

HENGELO - Ferry Weertman richt zich voorlopig niet op het openwaterzwemmen. De olympisch kampioen van Rio de Janeiro doet deze week mee aan de Hengelo Long Course Challenge, waar hij ineens opdook in de B-finale op de 100 meter vrije slag.

"Of ik verdwaald was? Nou, ik merk wel dat die afstand te kort was voor mij", aldus de 28-jarige zwemmer uit Naarden. "Ik kan mijn ei niet in die afstand kwijt. Maar ik heb weinig geracet de afgelopen maanden en dit leek me wel een mooie uitdaging. Tevens is het een goede voorbereiding op de 200 meter en 400 meter, waar ik me deze week op richt."

De winnaar van olympisch goud op de 10 kilometer tijdens de Spelen van 2016 schuift het openwaterzwemmen noodgedwongen even aan de kant. "De komende maanden zijn er geen interessante wedstrijden die op een veilig manier plaatsvinden en alle wereldbekerwedstrijden zijn afgelast. Dit jaar ga ik geen wedstrijden meer zwemmen en daarom was het zaak om een andere piek te zoeken", aldus Weertman.

"Als je je voor volgend jaar februari of later ergens op wilt richten, dan moet je in het zwembad zwemmen. En daar is het ook veel makkelijker om afstand te houden. De afgelopen weken heb ik heel veel meters gemaakt, nu wil ik snelheid toevoegen."

Passie

Voor Weertman was na het uitstellen van de Spelen "een vrij gemakkelijke keuze" om nog minimaal een jaar door te gaan. "Ik moest er wel even een tijdje over nadenken, want het zijn toch weer twaalf maanden extra. Maar al vrij snel werd duidelijk dat ik nog veel plezier haal uit het zwemmen en nog veel passie heb", aldus de Noord-Hollander.

"Vorige week zou mijn race geweest zijn. Toen heb ik wel even gedacht: wat zou het zijn geworden als alles normaal zou zijn geweest? Maar ik denk niet vaak in 'als'. Ik richt me nu op volgend jaar en heb nog een jaar extra om te trainen. Bijvoorbeeld op mijn eindsprint, zoals hier in Hengelo."