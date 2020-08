Castricumse kitefoil-broers naar EK in Polen: "Ons eerste grote event"

De Castricummers hebben het kitefoilen of hydrofoil kitesurfen geleerd in hun thuisbasis Castricum aan Zee en maken nu deel uit van TeamNL, de beste kitefoilers van Nederland. "We vertrekken vanavond in een grote bus naar Polen", vertelt Sven (op foto) enthousiast. "We hebben er erg veel zin in om ons de meten met de rest van Europa."

In Nederland is kitefoilen nog een relatief jonge sport. In Duitsland en Frankrijk vliegen ze al langer over het water, en die landen behoren dan ook tot de Europese top.

"Voor ons is dit het eerste grote event waar we als TeamNL heen kunnen. Omdat we nog een sport in ontwikkeling zijn, gaan we er vooral naartoe om te zien wat ons niveau is. Dan weten we waar we staan", legt Sven uit.

"Vanuit daar bouwen we verder. Andere landen hebben bijvoorbeeld al de beschikking over de allernieuwste materialen. Wij krijgen die ook, maar die hebben we nu niet voor dit EK. Straks in september als het EK Mixed Kitefoilen in Oostenrijk is, hopelijk wel."

Olympische discipline

In Polen wordt er op individuele basis gestreden. De Mixed Relay, zoals in Oostenrijk, is ook de Olympische discipline in 2024. Elk team bestaat hierbij uit een man en een vrouw. Gezamenlijk nemen zij het in een relay format op tegen de andere landenteams.

TeamNL bestaat uit 13 kitefoilers. Naast de broers uit Castricum, zijn er nog twee Noord-Hollandse afgevaardigden: Mariska Wildenberg (25), ook uit Castricum en Stijn Mul (20) uit Bloemendaal.

Na de beide EK's staat het WK in 2022 in Den Haag als doel op de agenda. Twee jaar later volgt het hoofddoel volgens bondscoach Marcel Bouman: "Onze ambitie met TeamNL Kitefoilen is om mee te vechten voor de medailles op de Olympische Spelen van Parijs in 2024."