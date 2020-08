Hoornse jongerenwerker in actie in Libanon voor slachtoffers Beirut

HOORN - Voor Ali Choukair, jongerenwerker uit Hoorn en geboren Libanees, was het na de explosie in Beirut meteen duidelijk wat hem te doen stond. Aangezien hij al in Libanon was op het moment van de explosie, vertrok hij meteen naar Beirut om de getroffenen te helpen. "Ik wil zoveel mogelijk voedselpakketten maken voor ik over drie weken weer naar huis ga."

Ali Choukair

Op Facebook vraagt hij mensen daarom om geld te doneren voor de voedselpakketten, die hij samen met zijn vrouw, zus en een aantal jongeren uit de omgeving inkoopt via een groothandel en bij de scholen bezorgt. "Via via heb ik een groothandel gevonden die nog allerlei producten kan leveren. Inmiddels hebben al heel veel mensen in Hoorn en omgeving gedoneerd. De teller staat nu op ongeveer 5000 euro." En dat is hard nodig, zo vertelt Ali. "Het is heel heftig wat ik daar aantref. Zeker 300.000 mensen hebben geen huis meer, wonen in scholen en hebben geen eten en drinken. Het is één en al chaos. Met huilende mensen en overal kapotte gebouwen."

Gelukkig kan Ali met het gedoneerde geld veel gezinnen helpen. Twee dagen geleden leverde hij nog tweehonderd pakketten af. "We vullen de pakketten met lang houdbare producten, zoals olie, rijst, macaroni, suiker en melk. Voor ongeveer 10 tot 15 euro kan een gezin ongeveer twee weken eten." Hij is dan ook heel blij met de donaties die tot nu toe zijn gedaan en de ideeën die mensen hebben aangedragen. "Ik merk dat mensen er heel actief mee bezig zijn om me te helpen. Zo kwam ik via anderen op het idee om een tikki te sturen voor donaties en werd ik erop gewezen dat er een maximumdonatiebedrag zat aan de tikkies. Ik wil iedereen bedanken die gedoneerd heeft, mijn post heeft gedeeld of op een andere manier een bijdrage heeft geleverd."