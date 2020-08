IJmond Puffen en zuchten in de hitte: het is hard werken in de wasserette, pizzeria en spoelkeuken

IJMUIDEN - Het zijn letterlijk hete banen. Bea Bottelier in haar IJmuidense wasserette en Michiel in zijn eenmanspizzeria 'Italiaantje' in het Haarlemse Ramplaankwartier kunnen niet wachten op een bui. Voor de seizoenwerkers Joeri en Tygo van Beach Inn op het strand van IJmuiderslag ligt dat anders. Van hen mag de warmte nog wel even voortduren. Maar één ding hebben ze gemeen: ze zuchten en puffen onder de hitte.

Adobe Stock / NH Nieuws

Bea zit net even uit te puffen voor de deur van haar wasserette/stomerij in de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Om de drukte en de warmte te kunnen weerstaan, is ze vanmorgen om zeven uur begonnen. De ventilators draaien op volle toeren, maar zijn niet opgewassen tegen de hitte die de wasmachines produceren. Ze neemt nog maar een slokje water en zegt: "Vreselijk die hitte, maar we moeten het er mee doen. Misschien gaat het vanmiddag regenen."

Quote " Het is bijna niet te doen, ik ben aan mijn pensioen toe..." Bea Bottelier

Behalve dat het warm is, is het druk in de zaak. veel mensen besteden hun was uit. De 67- jarige Bea doet dus goede zaken. "Ik mag niet klagen, maar met dit weer is hel wel een extra belasting. Ik ben aan mijn pensioen toe." Pizza Ook in afhaal-pizzeria 'Italiaantje' is het zweten geblazen. In de buurt van de oven waar eigenaar Michiel zijn pizza's bakt, loopt de temperatuur flink op. Maar Michiel is wel wat gewend want hij heeft dit werk zestien jaar op Sardinië gedaan en klaagt dus niet. "Ik houd bovendien van hard werken, geen enkel probleem dus. Maar een beetje verkoeling door een bui zou geen kwaad kunnen."

NH Nieuws

Bij Beach Inn op het strand van IJmuiderslag geniet het personeel van de drukte. "We zijn blij dat de mensen massaal komen. Heerlijk toch? Hier genieten we van", zegt Joeri, die de verhuur van de bedjes voor zijn rekening neemt. "Het is hard werken, maar wat maakt het uit?"