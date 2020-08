Alkmaar blij met verruimde terrasregels: "Een rinkelende kassa is heel belangrijk"

ALKMAAR - De terrassen in Alkmaar mogen sindskort in het weekend een uur langer blijven staan. Ook ligt er een voorstel bij de gemeente om de extra terrasruimte, die de horeca vanwege de coronacrisis kreeg, langer te benutten. "De samenwerking met de gemeente is ontzettend goed", vertelt Karin Hiemstra van Koninklijke Horeca Nederland. "Daar kunnen we als Alkmaar best trots op zijn."

De horeca in Alkmaar is de klap nog lang niet te boven die de coronacrisis veroorzaakte. Maar de weg omhoog is volgens Karin Hiemstra, van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Alkmaar, weer gevonden. "Hoewel het nu eigenlijk net even te warm is, zijn we best tevreden met het verloop van de zomer. De terrassen zitten vooral in de avond helemaal vol en dat is erg goed nieuws."

Proef

Ook Ed Kat van Proeflokaal de Boom is voorzichtig optimistisch. Hij opperde namens de werkgroep horeca Alkmaar om de terrassen in het weekend een uur langer te laten staan. De gemeente stemde toe.

"Binnen kunnen we minder mensen kwijt en op deze manier gaat niet iedereen en masse het café in. Daar voorkom je een hoop ellende mee. De handhaving en de gemeente zijn tevreden over de proef. We hopen dat het een vervolg gaat krijgen."

Rinkelende kassa

Ook ligt er bij de gemeente het verzoek om de tijdelijk uitgebreide terrassen tot 19 oktober te laten staan. Hoewel de gemeente Alkmaar volgende week nog een besluit moet nemen, staat de gemeente daar, volgens Karin Hiemstra niet onwelwillig tegenover. "Dat zou superfijn zijn. Want als het zonnetje lekker schijnt, trekt dat toch extra mensen naar de stad. En voor ons weer een rinkelende kassa, dat is ook heel erg belangrijk."