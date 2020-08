AZ-trainer Slot ziet wekelijks spelers uitvallen met lichte blessures: "Je ziet het overal gebeuren"

WIJDEWORMER - AZ zit middenin de voorbereiding en deze week is aantal trainingen en de duur van de trainingen afgenomen. Zo krijgen de spieren iets meer rust en kunnen de Alkmaarders uitgeruster toewerken naar de oefenwedstrijd van zaterdag tegen AS Monaco. "Ik hoop op het houden van de nul."

De Alkmaarse oefenmeester merkt deze voorbereiding de gevolgen van de coronaperiode. Vier maanden lang lag de intensiteit veel lager en konden de spelers geen duels aangaan. Nu dat wel weer kan vallen veel spelers uit met lichte blessures. "Je ziet helaas overal links rechts spelers uitvallen. De kunst is om te zorgen dat ze er te niet lang uitliggen." Zo verliet Fredrik Midtsjo donderdag de training met wat pijntjes. Wel is de verwachting dat Calvin Stengs deze week weer gedeeltelijk met de groep kan meetrainen.

De nul houden

Deze zaterdag speelt AZ tegen AS Monaco. Dat is een belangrijk meetmoment voor de Alkmaarders. Slot legt tegen de Monegasken het accent op de verdediging, omdat dat de basis was van het succes van vorig seizoen. "Één van de belangrijkste dingen richting de kwalificatie van de Champions League is om achterin de nul te houden en dat is ons tot op heden deze voorbereiding nog niet gelukt."

