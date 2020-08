Sport Svensson speelde al eerder tegen Viktoria Plzen: "Maar wel als linksbuiten"

WIJDEWORMER - AZ neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen Viktoria Plzen. Jonas Svensson speelde al eerder tegen de Tsjechische ploeg, maar dat is wel al even geleden.

"In 2011 heb ik ook tegen ze gespeeld", zegt de verdediger, die destijds nog voor het Noorse Rosenborg speelde. "Maar toen hebben we helaas verloren. Ik was toen achttien jaar oud en speelde als linksbuiten. Dat was wel een hele andere tijd."

Quote "Als je naar de Champions League wil dan moet je zo'n wedstrijd winnen. Zo simpel is het" jonas svensson

Svensson en zijn toenmalige ploeg wisten dus niet te winnen, en hij verwacht dat het ook nu een pittig duel zal worden. "Het was lastig, want toen was het echt een heel volwassen team en dat verwacht ik nu ook. Dat is altijd moeilijk, maar als je naar de Champions League wil dan moet je zo'n wedstrijd winnen. Zo simpel is het."