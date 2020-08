Zaanse kinderen winnen jaar gratis sporten: "Twijfel tussen karate en handbal"

Hij gaat de prijs op zijn kamer zetten en natuurlijk sporten. Hij twijfelt nog of hij gaat handballen of op karateles gaat. “Van handbal zijn wedstrijden en de sport die ik normaal doe, zijn ook in het weekend.” Bjorn krijgt het dus nog druk.

Een ander meisje is ondertussen verslingerd aan het draaien in een enorm rad. “Het is in het begin heel erg moeilijk, maar ik kan al ronddraaien.”

2000 kinderen

Organisator Mirjam Preusterink en wethouder Songül Mutluer kijken terug op een geslaagd evenement. “Er deden ruim 2000 kinderen mee", zegt Preusterink. “Daarbij hebben ook 45 organisaties meegedaan.

Het evenement is in het leven geroepen omdat door Corona een hoop reguliere activiteiten voor kinderen met een krap budget wegvielen. Maar de experience is voor iedereen. "We hebben gezegd: we ons focussen op een vijftal wijken waar kinderen in armoede leven, maar iedereen die zich aanmeldt, kan meedoen”.