Scooterbestuurder (19) omgekomen na botsing tegen betonnen muur in Hilversum

HILVERSUM - Een 19-jarige man uit Baambrugge is gisteravond overleden, nadat hij op de Vreelandseweg (N201) in Hilversum met zijn scooter tegen een betonnen muur van een geluidswal botste. De politie zoekt getuigen.

Het gebeurde rond 22.15 uur, toen hij op het fietspad in de richting van Kortenhoef reed. Het is nog onduidelijk hoe de man tegen de muur botste.

Een getuige heeft nog geprobeerd de man te reanimeren. Ook ambulancepersoneel en een arts die via een traumahelikopter werd ingevlogen, hebben zich nog ontfermd over de scooterbestuurder. De man is in de ambulance overleden.

De politie heeft laten weten dat een speciale verkeersafdeling onderzoek zal gaan doen naar het ongeluk. Om duidelijk in beeld te krijgen wat er gisteravond precies is gebeurd, zoekt het team nog naar getuigen van het ongeluk.