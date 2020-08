Start handbalcompetitie vervroegd

ARNHEM - De Nederlandse handbalcompetitie bij de mannen begint eerder. Dit komt omdat de start van de Bene-League is uitgesteld. Begin september begint nu de strijd om de landstitel.

De Bene-League met België werd uitgesteld, omdat er bij onze zuiderburen nog niet mag worden gehandbald.

In het weekend van 5 september wordt de eerste speelronde van de HandbalNL League afgewerkt en daarmee start de strijd om het landskampioenschap. Er worden zeven speelrondes afgewerkt tussen 5 september en 11 oktober. Het is de bedoeling dat in het weekend van 10 en 11 oktober de Bene-League van start gaat.

De HandbalNL League wordt na het Bene-League-seizoen uitgespeeld en zal de landskampioen bepalen. De vijf clubs die deelnemen aan de HandbalNL League zijn: JD Techniek/Hurry Up, KEMBIT-LIONS, KRAS/Volendam, Green Park/Handbal Aalsmeer en Herpertz/ Bevo HC.