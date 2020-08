AZ oefent ook nog tegen ADO en Fortuna

Het duel tegen Fortuna wordt om 16.30 uur in het eigen stadion gespeeld. Dat gebeurt vanwege de coronamaatregelen en verbouwing zonder publiek. Negen dagen later neemt de selectie van trainer Arne Slot het op tegen ADO Den Haag. Deze wedstrijd wordt in Den Haag gespeeld in het bijzijn van een beperkt aantal fans van de thuisclub. De aftrap is om 17.00 uur.

Tussen beide oefenduels staat de tweede voorronde Champions League-wedstrijd geprogrammeerd. Woensdag 26 augustus om 16.30 uur treft AZ het Tsjechische Viktoria Plzeň. Omdat de Alkmaardres nog niet over een lichtinstallatie beschikken, is de aftrap hier om 16.30 uur. Bij deze wedstrijd is geen publiek welkom.