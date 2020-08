Tientallen horecazaken blijven dicht tijdens Hoornse Lappendag uit angst voor boetes

HOORN - Bij zeker veertig horecazaken in Hoorn blijven de deuren tijdens Lappendag gesloten. Dat zegt René Stam, vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca in Hoorn tegen NH Nieuws. Normaal gesproken is Lappendag voor de horeca één van de belangrijkste dagen van het jaar, maar vooral uit angst voor coronaboetes durven veel cafés het niet aan.

NH Nieuws

Na een periode zonder boetes werden afgelopen weekend ineens twee horecagelegenheden beboet en werden ook nog eens acht waarschuwingen uitgedeeld. En dat zorgt voor angst, aangezien een ondernemer 4.000 euro per boete betaalt. Ondanks dat er afspraken zijn gemaakt over het corona-proof Lappendag vieren, hebben veel Hoornse uitbaters er geen vertrouwen in. Slechts één café open "De redenen verschillen per horecagelegenheid. Voor de één is het zo dat hij verwacht dat er te veel mensen gaan komen in zijn zaak, waardoor hij niet meer kan garanderen dat hij zich aan de coronamaatregelen kan houden. Anderen zijn door de drukte vooral bang voor een boete of waarschuwing en durven de gok niet te wagen", vertelt Stam, die begrip heeft voor de horecabazen die niet open gaan. Voor mensen die van plan zijn om maandag de Hoornse horeca te bezoeken, wordt het dan ook moeilijk om plek te vinden, vermoedt Stam. "Op de Roode Steen is er voor zover ik weet bijvoorbeeld maar één zaak open. Op De Haven is volgens mij alles dicht. De zaken die wel open zijn, zijn eigenlijk allemaal helemaal gereserveerd."

Wat is Lappendag? Al jaren wordt op de derde maandag van augustus Lappendag gevierd in Hoorn. Het betekent traditiegetrouw de laatste dag van de tiendaagse kermis, waarbij er overal in de binnenstad kraampjes staan. Daar worden lappen stof, kleding en andere spullen verkocht. Ook winkels en kroegen openen op Lappendag al vanaf 's morgens vroeg hun deuren.

Zelf gaat Stam, die Brasserie Velius runt, maandag wel open. "Voor mij is het een ander verhaal. De mensen die bij mij komen, zijn over het algemeen wat ouder, zitten rustig aan een tafel en gaan na een paar uur weer weg. Voor cafés ligt de zaak anders. Daar loop je toch een wat groter risico." Mensen die maandag toch van de horeca in Hoorn gebruik willen maken, kunnen volgens Stam het beste de websites en sociale media van de restaurants in de gaten te houden.

Volgens de gemeente is het lang niet altijd nodig om horecagelegenheden te sluiten. "Als je echt denkt dat je het niet goed kunt regelen, is het natuurlijk goed als je besluit om dicht te gaan. Maar we willen wel benadrukken dat het niet nodig is om bang te zijn voor een boete", laat woordvoerder Marieke van Leeuwen van de gemeente weten. Hoewel ze begrijpt dat ondernemers geschrokken zijn van de recente boetes die zijn uitgedeeld in de horeca, legt ze uit dat er langdurig met deze ondernemers gesproken is voordat de boetes zijn uitgedeeld. "De boetes waren het resultaat van veel gesprekken en waarschuwingen. We delen als gemeente echt niet zomaar boetes uit. Ons doel is juist om samen te werken met horecaondernemers. Zo hebben ze de mogelijkheid om ons te bellen wanneer er gasten zijn die zich echt niet aan de maatregelen houden."