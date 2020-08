Baasjes kiezen steeds vaker voor een crematie als hun trouwe maatje is doodgegaan

SCHAGERBRUG - Bij het dierencrematorium in Schagerbrug merken ze goed dat de dierencrematie in de lift zit: elk jaar groeit het aantal crematies daar met zo'n 15 procent. De band tussen baas en dier wordt steeds hechter en dus moet ook het afscheid goed geregeld zijn. Zomaar je dier bij de dierenarts achterlaten voor destructie is voor veel mensen geen optie meer.

"De rol van het huisdier is erg veranderd in de loop der jaren", vertelt Bianca van Kuppevelt van Dierencrematorium Schagerbrug. "Waar de hond bijvoorbeeld vroeger het erf moest beschermen, gaat hij vandaag de dag mee naar binnen, mag hij op de bank en misschien zelfs op de rand van het bed. En daardoor verandert je relatie ook met elkaar."

Slangen

Ze hebben inmiddels al van alles voorbij zien komen. Van honden en katten tot slangen en andere reptielen. "Het is soms best zwaar, bijvoorbeeld als mensen twee van hun maatjes tegelijk hebben moeten laten inslapen en ze dan bij ons komen brengen. Dan hoop je dat je alles goed hebt gedaan voor de mensen. Daar lig je wel eens wakker van."

In de ontvangstruimte krijgen mensen na het afscheid van hun dier een kopje koffie en kunnen de wensen worden besproken. Er staat een heel assortiment urnen uitgestald, je kunt ook een pootafdruk laten maken en er is nog meer mogelijk: "Dit zijn onze assierraden. Als mensen er voor kiezen om hun dier na de crematie te laten uitstrooien, kunnen ze een klein beetje as hier in bewaren en bij zich dragen."

Volgens Van Kuppevelt zit de groei in het aantal dierencrematies niet alleen in de steeds hechter wordende band tussen baas en dier. "Dierenartsen geven ook meer informatie. Veel baasjes denken dat als ze het dier daar achterlaten het dan ook wordt gecremeerd maar dat is niet zo. Daar moet eerst een speciaal formulier voor worden ingevuld."

Drukke periode

De zomer is voor het crematorium, ondanks of misschien wel dankzij de vakantie, best een drukke periode. "Het komt regelmatig voor dat we hier Duitse toeristen krijgen die net hun dier hebben moeten laten inslapen. Zij hebben soms best haast omdat ze weer naar huis moeten. Wij proberen ze dan zo snel mogelijk te helpen."

Ondanks het verdriet waar ze mee te maken hebben, is het vak volgens Van Kuppevelt mooi en dankbaar. "Het is echt heel bijzonder om te mogen doen. Door de waardering van de mensen, als ze zeggen dat je het goed hebt gedaan, houd je het ook vol om dit te blijven doen."