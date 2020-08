Vijf verdachten opgepakt in onderzoek naar dood Bas van Wijk

Twee van de vijf verdachten (20 en 26 jaar) zijn aangehouden in Zandvoort maar komen uit Amsterdam. De andere drie verdachten (20, 19 en 18) zijn aangehouden in Amsterdam.

De verdachten zitten vast en in volledige beperkingen. De politie kan daarom verder niets te melden over de verdenkingen tegen hen. Hoe de politie de verdachten op het spoor is gekomen, kan de politie niet zeggen. "Heel hard politiewerk heeft uiteindelijk naar deze vijf verdachten geleid", zegt woordvoerder Marijke Stor tegen de NOS.

Van Wijk werd zaterdag doodgeschoten bij een recreatieplas in Amsterdam. Volgens de familie gebeurde dat toen hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen. "Bas ging afgelopen zaterdag met zijn vrienden op pad en kwam niet meer terug. Hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen en kreeg daarvoor een kogel in zijn bovenbeen en in zijn borst", liet de familie eerder op weten.

Stille tocht

Aanstaande vrijdag is een stille tocht is voor Bas. "Iedereen die vanuit zijn of haar hart aan deze tocht wil deelnemen, is daarbij welkom", liet de familie aan het ANP weten.