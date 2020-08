Slagbomen gloednieuwe brug bij West-Graftdijk willen vijf uur lang niet open

Rond 17.30 uur gingen de slagbomen van gloednieuwe brug weer omhoog. De storing had waarschijnlijk te maken met een van de vele sensoren die de brug rijk is. Enkele daarvan zijn nu anders afgesteld, vermoedt woordvoerder Selina Douma van de provincie Noord-Holland.



Het autoverkeer dat door de storing niet via de N246 tussen de gemeente Alkmaar en Zaanstad kon rijden, werd omgeleid via de N244 en de A9. Fietsers en voetgangers restte niets anders dan een kilometerslange omweg via Spijkerboor, waar een pontje vaart voor fietsers en voetgangers.



De provincie Noord-Holland stelt nog een nader onderzoek in naar de storing en de mogelijke rol van de hitte daarbij, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.