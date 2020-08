Jong Ajax weet ook niet te winnen van Jong Utrecht

AMSTERDAM - Op Sportpark De Toekomst heeft Jong Ajax woensdag met 2-1 verloren van Jong Utrecht. Het is de derde nederlaag in vier oefenwedstrijden voor de ploeg van Mitchell van der Gaag.

In de hitte was de eerste helft matig van beide kanten. Naci Ünüvar kreeg wel twee grote kansen om de score te openen, maar schoot tegen de keeper aan en in het zijnet.

Na rust opende invaller Christian Rasmussen de score. Hij werd na een hoekschop voor de bezoekers alleen op het doel afgestuurd. De zeventienjarige Deen bleef vervolgens rustig: 1-0.

De Utrechters gingen er in het laatste half uur echter met de overwinning vandoor dankzij doelpunten van Mohamed Mallahi en Ozcan Yasar. Zodoende is het de derde nederlaag voor talenten van Ajax. Eerder werd er verloren van Almere City en Jong Ajax. Telstar werd wel verslagen.

Basisopstelling Jong Ajax: Scherpen; Van der Sloot, Kasanwirjo, Musampa, Douglas; Llansana, Warmerdam, Q. Timber; Mendez, Pinas, Ünüvar