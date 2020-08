Amsterdamse Roy ruimt dagelijks de troep op die de gemeente laat liggen

Niet alleen zeuren

Maar met alleen zeuren kom je niet ver, en dus besloot Roy vijf jaar geleden het heft in eigen handen te nemen. Elke ochtend doet hij een rondje door de buurt met knijpstok en vuilniszak om de troep van anderen op te ruimen.

Toch hoopt hij dat mensen ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen: "Het is een prachtstad met mooie mensen. We zijn Amsterdammers, we houden van deze stad. Laten we dan met z'n allen ons steentje bijdragen. Probeer je eigen voordeur schoon te houden. Als we dat allemaal doen, is het zo gefixt!"