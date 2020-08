Stadsecoloog Geert onderzoekt: zijn er meer vleermuizen in Amsterdam?

AMSTERDAM - In de avondhitte op het terras zie je al gauw een paar vleermuizen voorbij fladderen. Het lijkt wel alsof er meer vleermuizen zijn dan normaal. Stadsecoloog Geert Timmermans verklaart de toegenomen vleermuizenactiviteit.



Tijdens de hittegolf lijken er meer vleermuizen in de stad te zijn bijgekomen. Maar schijnt bedriegt. Er is sprake van het waarnemerseffect: zodra je er meer op let, ga je het ook meer zien. Er zijn niet per sé meer vleermuizen bijgekomen. Vleermuizen zijn gewoon actiever in de hitte. Dit komt omdat hun voornaamste voedselbron - insecten - op warme dagen in grotere getalen aanwezig zijn in de lucht. De insecten trekken op hun beurt weer meer vleermuizen aan die de insecten oppeuzelen. Resultaat: een hoop vleermuisgefladder in de hete zomerlucht.

Quote "Als jij in je tuin ineens veel vleermuizen ziet, meldt het dan. Dat is zeker interessant voor onderzoekers" Geert Timmermans, stadsecoloog Amsterdam

Batsignal Stadsecoloog Geert Timmermans doet onderzoek naar de vleermuizenpopulatie. Met een 'bat-logger' fietst hij drie jaar lang een vaste route om te bekijken hoe het met de vleermuizen in Amsterdam gaat. Zo krijgt hij een beeld van de vleermuispopulatie. De batlogger neemt hogere geluidsfrequenties op en vangt zo de echolocatie van vleermuizen op. Aan de verschillende geluiden, die met het blote oor niet waargenomen kunnen worden, kan dan worden gezien welke vleermuissoorten in een gebied actief zijn. Geert denkt dat er volgend jaar resultaten uit het onderzoek zullen voortkomen. "Met dit onderzoek kunnen we straks zien hoe het met de vleermuizen gaat. Hopelijk kan je dan, als het slecht of goed gaat, iets zeggen over de oorzaak"

Een dwergvleermuis / Bron: Wikimedia Commons

Diverse Soorten Amsterdam is acht vleermuissoorten rijk. "De meest voorkomende vleermuissoort is de dwergvleermuis, de mus onder de vleermuizen." Maar er zijn ook allerlei andere soorten. Vaak zijn die alleen in een eigen gebied actief. "Zo jagen watervleermuizen voornamelijk over de grachten en waterlinies en zijn tweekleurige vleermuizen vooral actief in flats en torens." aldus Geert.

Een Vleermuiskolonie / Bron: Wikimedia

Zomerkolonie Waarschijnlijk zal niet iedereen zal zijn enthousiasme delen, maar het is voor Geert ontzettend interessant als hij een zomerkolonie vleermuizen ziet. "Als jij in je tuin ineens heel veel vleermuizen ziet, meldt het dan. Dat is zeker interessant voor onderzoekers."