Turnclub PAX Haarlemmermeer negeert verzoek KNGU en behoudt trainer

HOOFDDORP - Turnclub PAX Haarlemmermeer zet trainer Patrick Kiens voorlopig niet opzij. De club geeft daarmee geen gehoor aan het verzoek van de gymnastiekunie KNGU. PAX is de enige van de vier clubs die betrokken zijn bij het topsportprogramma die weigert.

De KNGU besloot eind juli het topsportprogramma voor de turnsters stil te leggen naar aanleiding van de vaak schrijnende getuigenissen van oud-turnsters, die spraken van slaan, schoppen, kleineren en pesten door coaches. De bondstrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma werden daarbij genoemd en zijn door de bond op non-actief gesteld.

Onderzoek

De bond verzocht vervolgens aan clubs waar trainers in dienst zijn die turnsters uit de nationale selectie coachen om die trainers tijdelijk opzij te zetten. Dat zou in het belang zijn van het onderzoek naar "grensoverschrijdend gedrag in de gymsport" dat wordt geleid door hoogleraar sport en recht Marjan Olfers.

Veel vragen

Wolther Kooistra (TURNZ Amsterdam Gymnastics), Nico Zijp (Flik-Flak Den Bosch) en Frank Louter (TON Almelo) deden wel die stap opzij, Kiens nog niet. PAX Haarlemmermeer laat weten dat de club nog veel vragen heeft en eerst meer duidelijkheid wil.