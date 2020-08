Enorme 3D-schildering in Den Helder wordt 'internationaal hoogstandje'

DEN HELDER - De afgelopen weken verschenen er al vier andere 3D-kunstwerken in de marinestad, maar de Italiaanse kunstenaar Peeta gaat voor het hoogtepunt van dit seizoen zorgen. Op een tamelijk saaie winkelgevel aan de Beatrixstraat in Den Helder ontstaat de komende weken een groot abstract werk van zijn hand.

"De eerste lijnen staan. Het lijkt heel eenvoudig, maar dit wordt echt een heel spectaculair", zegt Anke de Vries van Citymarketing Den Helder, terwijl de kunstenaar in het bakje van een hoogwerker de lucht in gaat. "Het eindresultaat zien we over twee weken. Ik ben echt heel trots."

De andere kunstwerken in de stad zorgen inmiddels online voor de nodige reuring en dat is precies de bedoeling. "Het gaat heel goed, we hebben nu ook van de media landelijke aandacht. En het is ook superleuk natuurlijk, want als bezoeker kan je onderdeel van het kunstwerk worden", zegt De Vries.

Transformeren

"Het is inderdaad een tamelijk grijs gebouw met daardoor een wat saaie uitstraling", zegt de kunstenaar die even naar beneden is gekomen. "Maar er zitten wel achthoekige patronen in en ik ga het transformeren. We gaan hard werken om te zorgen dat het over tien dagen tot twee weken af is."

Hij heeft inmiddels wat grove lijnen uitgezet op een hoek van het pand. De lange zijde van het gebouw moet nog. "Dit is een groot oppervlak, maar ik heb nog grotere klussen gehad. Dit is gewoon een mooie uitdaging", vertelt de Italiaan, die eerder onder meer klussen had in Hongkong en Melbourne.

We zeggen nog niet precies wat het gaat worden, want het is juist zo leuk om het te zien ontstaan", zegt Anke de Vries. "Maar het wordt sowieso een abstract werk. De andere werken zijn vooral figuratief, je ziet meteen wat het is. Dit hebben we nog niet. Het wordt een internationaal hoogstandje."

Bekijk hier andere 3D-schilderingen die in Den Helder te zien zijn: