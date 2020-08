Man (29) uit Assendelft rijdt na verkeersruzie op agent in, recherche zoekt beelden

Rond 23.30 uur botste de 29-jarige bestuurder met een andere auto. Hierop ontstond een ruzie tussen beide weggebruikers waarop een van hen doorreed.

De twee troffen elkaar iets later opnieuw bij het station van Wormerveer. Toen de politie eenmaal aanwezig was, stapte de 29-jarige man in zijn auto en bedreigde hij andere weggebruikers. Vervolgens gaf het heethoofd gas en reed in de richting van een van de agenten die hij op het nippertje miste.

De bestuurder is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. De recherche doet onderzoek en zoekt naar getuigen of camerabeelden van het incident.