Brandweerpost Nederhorst den Berg zorgt voor verkoeling op warme zomeravond

NEDERHORST DEN BERG - De brandweerpost in Nederhorst den Berg heeft gisteravond op het strand voor wat broodnodige verkoeling gezorgd.

De brandweerpost heeft normaal gesproken op dinsdag een vaste oefenavond, waarop ze met de volledige post bij elkaar komen. "Omdat het zo warm was dachten we, dat is leuk voor de kinderen."

Bezoekers van de plas zijn blij dat ze naast een duik ook nog even waterpret met de brandweer kunnen hebben. "Leuk voor de kinderen, dat ze zo dichtbij de brandweer zijn en het is natuurlijk ook lekker verkoelend", vertelt een vrouw op het strandje.