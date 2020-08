Nu het nog kan: genieten van de verkoeling in natuurzwembad Wieringerwaard

Volgens Ivo de Block zijn in normale omstandigheden op een zomerse dag zo'n 200 à 250 mensen te vinden in het zwembad in Wieringerwaard. "Maar vanwege de coronacrisis mogen nu enkel kinderen onder de 18 jaar het bad in. Daardoor loop je alle jongeren en volwassenen mis. Toch mogen we met gemiddeld 80 bezoekers per dag niet klagen."

De afgelopen tropische dagen wisten overigens nog meer kinderen dan gewoonlijk de weg naar het bad te vinden. Zo waren er dinsdag 115 bezoekers, en woensdagmiddag 120.