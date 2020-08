Reusachtige ventilatoren en 'saladevoer': zo bieden boeren hun dieren wat verkoeling

Om te zorgen voor wat extra verkoeling, heeft Verduin maatregelen getroffen in zijn stal. "Boven de vijfentwintig graden zetten we altijd twee grote ventilatoren aan. Die blazen de lucht horizontaal door de stal en daardoor heb je altijd circulatie." Je voelt inderdaad een briesje door de stal. Maar dat komt ook van buiten, want midden op de landerijen in Andijk staat meestal wel een beetje wind.

De ronde begon bij De Westfriesedijk, de schapenmelkerij van Nico en Irma Verduin uit Andijk. Een deel van hun kudde staat vlak bij het bedrijf in een natuurgebied. Daar kunnen de schapen verkoeling opzoeken in het riet of onder de bomen. Maar net als voor mensen geldt hier: de één is hittebestendiger dan de ander. Zo ligt het ene schaap te hijgen in het riet, terwijl een ander rustig staat te grazen.

Daarnaast krijgen zijn dieren een soort 'schapensalade' wanneer het kwik boven de vijfentwintig graden stijgt. "Wat belangrijk is, is dat je niet te veel zetmeel geeft, want daar worden ze warm van. En juist wel iets meer eiwitten voeren", legt Verduin uit. "Ik denk dat dat voor ons een beetje herkenbaar is: in de zomer eten we wat vaker sla en in de winter wat vaker boerenkool."

Toch moeten de schapen, net als wij, dealen met de hitte. En dat valt niet altijd mee, zo vertelt Verduin. "Als het echt zoals gisteren rond de dertig graden is, dan is het hier in de stal ook warm. Je ziet wel dieren die dan echt met de bek open staan, net als een hond dat doet. Dan heb je het gewoon echt warm en dan is het plezierig dat het 's avonds weer afkoelt."

Koeien in de wei

De koeien van Lise van Dijk uit Schellinkhout gaan ook liever 's nachts naar buiten, zo vertelt ze later deze dag. Onderweg van Andijk naar Schellinkhout blijkt dat er in de regio zeker wat kuddes koeien in het weiland staan, ook zonder beschutting. Al is het aantal wel kleiner dan normaal. Bij veel veehouderijen kun je even naar binnengluren en zie je de koeien vooral op stal staan, want de staldeuren staan deze warme dagen vaak wagenwijd open.

Zo ook in Schellinkhout, bij melkveebedrijf Van Dijk De Sain. Zo vlak achter de dijk bij het IJsselmeer komt hier af en toe een 'zeebriesje' voorbij, zo vertelt veehouder Lise van Dijk. Ze heeft haar koeien voor de keuze gesteld: ze mogen zelf weten of ze binnen staan of naar buiten lopen. "Ze kunnen niet zo goed tegen de warmte, net zoals wij mensen - wij vinden dit ook niet ideaal", zegt Van Dijk. "Als je de keuze vrij laat zie je toch wel dat ze liever binnen staan."

