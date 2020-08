IJmond Hobbyfotografen streven naar 'magische plaatjes' van zonsondergang IJmuiden

VELSEN - Het moet gek lopen wil je ze niet tegenkomen op de kop van de haven of een andere fotogenieke hotspot in IJmuiden. En met het warme weer de laatste tijd blijven ze tot laat op de avond, want voor menig fotograaf uit de omgeving is het een uitdaging om perfecte zonsondergang vast te leggen.

foto: Ton van Steijn

Ton van Steijn, Dennis Gouda en Bas Groen vormen een deel van het 'legertje' dat er vaak te vinden is. Hun foto's vinden een weg naar sociale media in IJmuiden. De likes zijn niet van de lucht. "Dat is niet waarvoor je het doet", zegt Ton van Steijn, "het gaat er vooral om of ik het zelf een mooie foto vind. Maar likes krijgen is natuurlijk wel leuk. Dat betrekent dat mensen het waarderen."

foto: Dennis Gouda

Bas Groen is vooral geïnteresseerd in sleepboten. De kracht van de slepers fascineert hem. Een foto van een sleepboot tegen de achtergrond van een zakkende zondag " is helemaal top". Dennis Gouda vindt het bij zijn sunsetfoto's belangrijk dat er ook iets van de omgeving te zien is. "Het is hier een mooi gebied. Er gebeurt van alles. Ik streef ernaar dat te laten zien."