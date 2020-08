Dierenliefhebber Arnold (77) maakt kunst van strandafval: "Het is onze troep"

PETTEN - Arnold Gronert is zo begaan met de zee en de dieren dat de pensionado zijn dagen doorbrengt op het strand om afval te verzamelen. Hij maakt tientallen kunstwerken van de tandenborstels, scheermesjes en schoenen die aanspoelen. Alles hangt bij de strandopgang van Petten. "Hopelijk kijken kinderen er naar en zien ze: deze troep gooien wij allemaal in de zee."

Zo hoort de Pettenaar het graag, die vlakbij woont en dus op de fiets is gekomen. Al drie jaar hangen zijn werken aan de palen. Daarvoor reed hij 28 jaar lang tussen Schoorl aan Zee en Julianadorp om aangespoelde dieren te tellen en de doodsoorzaak te bekijken. "Touwen om poten van vogels en ringen om de nekken van zeehonden, het greep me zo aan", aldus de 77-jarige Arnold.

Hij vindt dat de gemeente ook een mooi steentje bijdraagt aan het schoonhouden van de stranden. "Elke paar honderd meter staan afvalbakken en dat werkt best goed. Ik denk dat dit strand veel schoner is dan bijvoorbeeld in Scheveningen."

Toch hoopt hij dat mensen zich nog bewuster worden. "Ik vond laatst zelfs een ijshoorntje van plastic. Het kan toch niet dat dit nog steeds wordt gemaakt", zegt hij bedroefd.

Kinderen schrijven brief

Dat een groep kinderen laatst een van zijn kunstwerken zag en hun burgemeester een brief heeft gestuurd met de vraag of hij ook wil helpen met stranden schoonhouden, verwarmt zijn hart dan weer. "Dat vind ik dan zo mooi. Daar doe ik het voor."

Hij is inmiddels 77 jaar en heeft het er weleens over met zijn vrouw, die zich ook al jaren inzet voor goede doelen. "We hebben een mooi leven gehad en in ieder geval iets geprobeerd bij te dragen."

