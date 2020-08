Ruim 5.000 euro 'corona-subsidie' voor Rijper poppodium

"De Groene Zwaan is heel blij met de toekenning vanuit het fonds", vertelt voorzitter Peter van Hoogstraten. "Wij kunnen hiermee een mobiel geluid- en lichtsysteem aanschaffen, waarmee wij het komende jaar rendabel voorstellingen en concerten op locatie (binnen en buiten) kunnen organiseren, met inachtneming van de coronarestricties."

Met een relatief bescheiden bedrag helpt Kickstart Cultuurfonds het podium weer een heel eind op weg. "Zonder dit mobiele systeem is dat niet mogelijk. Nu is er weer perspectief en hopen we veel bezoekers mooie middagen en avonden te kunnen aanbieden."

De Groene Zwaan is een klein podium in een voormalige Lutherse kerk, en heeft vanwege de anderhalvemeter-samenleving de capaciteit van haar zaal met 70% zien teruglopen naar slechts 34 plaatsen. Het pand is een monument dat niet kan worden aangepast.

In totaal heeft het Kickstart Cultuurfonds 367.000 euro in de aanvraagronde voor 'muziekpodia' verdeeld. Het is de tweede in een reeks van twaalf aanvraagrondes. Ook de stichting Noorderkerkconcerten in Amsterdam krijgt een bijdrage, van ruim 9.000 euro.