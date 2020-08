Tennissers Brouwer en De Jong richten zich na sterk NK op internationale toernooien

De vier jaar jongere Jesper de Jong uit Hoofddorp schakelde in de kwartfinale Robin Haase uit , Nederlands hoogst genoteerde tennisser. "Het leek net alsof ik al een toernooi had gewonnen, zoveel kwam er op mij af. Ik moest wel de knop omzetten in een paar uur. Want ik moest die dag erna ook gewoon weer de halve finale spelen", blikt hij terug.

Alles gegeven

Dat beide spelers alles hebben gegeven blijkt wel uit het feit dat ze twee weken later allebei kampen met blessures. De Jong traint binnen in het Nederlands Tenniscentrum in Amstelveen. De Hoofddorper liep tijdens het NK een blaar op zijn hiel op, die ging ontsteken. Hij is niet de enige met een blessure, ook Brouwer heeft wat pijntjes overgehouden aan het toernooi en traint apart.

Dit weekend hopen beide tennissers weer helemaal fit te zijn. Aankomende maandag staat er namelijk een zogenoemd 15.000 dollar toernooi op het programma in Oostenrijk.

"Een paar pech dingetjes"

Brouwer denkt zondag weer fit te zijn voor de kwalificatie van dat toernooi. "Ik heb een blaartje op mijn hand en ben toevallig in de laatste game tegen Jesper in de finale door mijn enkel gegaan. Een paar pech dingetjes, maar het is zo goed als over denk ik", vertelt de Venhuizenaar.

Maandag 17 augustus gaat het toernooi in Oostenrijk van start. Het is na lange tijd weer het eerste toernooi van de Internationale Tennis Federatie (ITF) dat doorgaat. Er wordt dan ook een sterk deelnemersveld verwacht.