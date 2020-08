Hittegolf en coronamaatregelen plaatst Meerlanden voor dilemma: wel of geen mobiele airco voor ouderen

AALSMEER - De hittegolf van de afgelopen dagen zorgt voor een fors dilemma bij Zorgcentra Meerlanden. De koepelorganisatie wil mobiele airco's aanschaffen maar weet niet of het verstandig is om ze ook te gebruiken, vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus.

't Kloosterhof valt onder Zorgcentra Meerlanden. "De omstandigheden met het weer zijn zo extreem. We hebben gisteren gelukkig ouderen op de bovenste verdieping in koelere ruimtes beneden kunnen onderbrengen", laat woordvoerster Esther de Wit aan NH Nieuws weten.

De afgelopen dagen is het bloedheet met temperaturen van ver boven de dertig graden. Vooral kwetsbare groepen -zoals ouderen- hebben daar enorm last van. De brandweer moest gisteravond nog uitrukken om het dak van verzorgingscentrum 't Kloosterhof in Aalsmeer met water te koelen.

Duivels dilemma

"We willen ook graag ventilatoren aanschaffen voor de kamers van de bewoners. Maar voor de meer open en centrale ruimtes willen we mobiele airco's. Maar hoe zit dat dan met de verspreiding van Covid-19? Wat voor filters moeten we gebruiken? We willen niet het ene kwaad bestrijden en tegelijkertijd het andere kwaad verwelkomen."

Dan speelt ook nog de discussie over de rol van klimaatbeheersing in gebouwen als het gaat om de verspreiding van het virus. Esther de Wit daarover: "We hebben ook klimaatbeheersing maar die mogen we niet allemaal aanzetten van het RIVM. En zo lang er vraagtekens zijn, durf je het ook gewoon niet aan. Die corona maakt het allemaal zo complex".

Dagen van hitte achter elkaar is voor ouderen geen pretje maar gelukkig is het volgens Meerlanden tot nu toe nog niet tot een calamiteit gekomen. "De politie en de veiligheidscoõrdinator bellen ons regelmatig op om te checken hoe het met onze bewoners gaat. En we zijn blij dat de brandweer ons heeft geholpen. En voor de rest vertrouwen we op onze hitteprotocol en de ijsjes voor onze bewoners."