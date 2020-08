Ook Vurnon Anita duikt op bij RKC Waalwijk

WAALWIJK - In navolging van Gregory van der Wiel traint ook Vurnon Anita mee bij RKC Waalwijk. De middenvelder zit momenteel zonder club.

Anita (31) stond de afgelopen maanden onder contract bij CSKA Sofia in Bulgarije. Daarvoor speelde hij bij Willem II, Leeds United, Newcastle United en Ajax. Bij de Amsterdammers was hij drie seizoenen een vaste waarde in de basis.

Vorige week meldde Van der Wiel zich al bij de ploeg van trainer Fred Grim. Hij traint voorlopig ook mee bij de Brabanders.