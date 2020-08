Zwaluwwand Hoofddorp wordt misschien gerepareerd: "Het zal nog lastig worden"

HOOFDDORP - Vanmiddag komt er misschien meer duidelijkheid of de zwaar vernielde zwaluwwand bij de Toolenburgerplas kan worden gerepareerd. Marcel Schalkwijk van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gaat samen met twee boswachters en de verantwoordelijk wethouder kijken of het bouwwerk gerepareerd kan worden.

"De reparatie zal nog lastig worden", zegt Marcel Schalkwijk die de beheerder is van de zwaluwwand. "De wand moet waarschijnlijk weer helemaal opnieuw worden opgebouwd. Het moet worden verstevigd, verzwaard en hufterproof worden gemaakt".

De kosten kunnen volgens hem makkelijk oplopen tot zo'n dertigduizend euro. De wand was het onderkomen van honderden broedende vogels, tot vandalen vorig maand met gereedschap - dat daar was achtergebleven - het bouwwerk zwaar beschadigden.

Hartverwarmend

Sindsdien heeft Schalkwijk hartverwarmende reacties gehad van bezorgde burgers. "Mensen stuurden me allemaal berichten. Ze willen weten wanneer de zwaluwwand wordt gerepareerd en of de daders al zijn gepakt".

De vogelaar is blij met al die reacties want hij ziet dat de zwaluwwand nu echt wel een meerwaarde heeft voor de natuurliefhebbers van de Toolenburgerplas. Hij heeft geen idee of de wethouder vanmiddag met geld voor de reparatie over de brug komt. Dat is afwachten. Marcel Schalkwijk hoopt in ieder geval dat de vandalen snel gepakt worden.

Kijk hier de reportage terug die NH Nieuws eerder maakte over de vernielingen.