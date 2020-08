Topdrukte bij ijsmakerij Egmond Binnen: "Het mooie weer gaat het seizoen misschien wel redden"

EGMOND BINNEN - Bij ijsmakerij Ci Vediamo in Egmond Binnen wordt aan de lopende band ijs gemaakt. Door het warme weer is de vraag volgens eigenaar Ben van Woezik enorm gestegen. "Door het coronavirus konden we lange tijd helemaal niks. We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en het mooie weer gaat het seizoen misschien wel redden."

Door het warme weer is er vooral veel vraag naar sorbetijs (ijs op waterbasis). "De traditionele smaken zoals citroen, mango, aardbei en banaan zijn niet aan te slepen", vertelt Van Woezik. Maar soms zitten er ook wat opmerkelijke verzoeken van horecagelegenheden tussen. "Een bekend restaurant in Volendam wilde graag palingijs. Dat is leuk voor de toeristen maar ik zou het zelf toch niet zo snel eten."

De ijsmaker is een van de grootste in Noord-Holland. Er wordt ijs geleverd aan meer dan vijfhonderd horecagelegenheden en ijssalons in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En hoewel de naam Ci Vediamo Italiaans klinkt, heeft eigenaar van Woezik geen druppels Italiaans bloed door de aderen vloeien. "Maar Nederlanders kunnen net zo goed lekker ijs maken hoor", lacht Van Woezik.

Afkoelen in de vriezer

Werken in een ijsmakerij terwijl buiten de temperaturen tropisch zijn, wie wil dat nou niet? Toch staat bij werknemer Anka Swart het zweet op het voorhoofd. "Het is wel doorwerken en vooral in de keuken is het best warm. Maar af en toe kun je lekker afkoelen in de vriezer dus dat scheelt een hoop."

Van 's ochtends zes tot 's avonds zeven uur wordt er ijs gemaakt in Egmond-Binnen. De hoop is dat het mooie weer nog eventjes aanhoudt want door het coronavirus lag de ijsmakerij een tijdje stil. "We hadden een heel mooi voorseizoen totdat corona roet in het eten gooide", aldus Van Woezik. "Maar nu gaat het weer de goede kant op. Je merkt dat veel mensen in eigen land op vakantie zijn en dat merken wij hier ook."