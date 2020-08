Veertien bewoners zorgcentrum Aalsmeer door hitte bevangen, brandweer schiet te hulp

AALSMEER - Veertien bewoners van zorgcentrum 't Kloosterhof in Aalsmeer hadden gisteravond zoveel last van de hitte dat de brandweer met meerdere wagens uitrukte om voor verkoeling te zorgen. Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer zojuist aan NH Nieuws.

Volgens de woordvoerder waren gisteren in de loop van de dag de ouderen door de hitte onwel geworden. Toen de situatie 's avonds niet veranderde is de brandweer gebeld door het zorgcentrum met de vraag om te komen helpen.

Met een hoogwerker werd vervolgens water op het dak van het zorgcentrum gespoten. Om te zorgen dat het water bleef liggen werden de goten dichtgemaakt. De brandweerlieden zetten verder grote ventilatoren in om frisse lucht door het gebouw te blazen.

De ouderen hoefden uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Volgens de brandweer komt het niet vaak voor dat er uitgerukt wordt om daken vanwege de hitte nat te houden. "In principe moeten zorginstellingen er zelf preventief voor zorgen dat bewoners zo weinig mogelijk last hebben van de hitte. Alleen als de nood echt aan de man is, helpen we".