Hitte in de dierentuin: "De nandoe krijgt geen meloenijs, dat past niet door zijn dunne nekkie"

HAARLEM - "De dieren houden het wel vol, de vrijwilligers hebben meer last van de hitte", lacht Harald Ames van de Artisklas in Haarlem. Het stekelvarken, de poolvos en alle andere inwoners van één van de kleinste dierentuinen van Nederland worden deze dagen allemaal getrakteerd op meloenijs om de hittegolf een beetje door te komen.

Tegen een uur of vier 's middags pakt Harald flinke stukken meloen uit de vriezer en stopt ze in een emmer. "Meloenijs! We hebben een grote watermeloen gekregen van een donateur en daar gaan we de dieren even blij mee maken." Op naar de poolvossen, de stekelvarkens, de stinkdieren en de zebramangoesten. De nandoes hebben pech vandaag. "Die brokken meloenijs kunnen natuurlijk niet door die dunne nekkies", aldus Harald. "En de kerkuilen lusten het sowieso niet."

Weinig last van de hitte

De dieren houden zich prima in de hitte, vertelt Harald. "De zebramangoesten komen uit zuidelijk Afrika en die hebben hier helemaal geen moeite mee." Ondertussen gooit hij drie stukken meloen richting het verblijf van de mangoesten. Ze lijken niet echt trek te hebben. "Hey, wat is dit nou? Beetje ondankbaar is dit wel jongens!", roept Harald naar de beestjes.

Ook Harley, het mannelijke stekelvarken, is niet helemaal onder de indruk van de ijskoude meloen. Hij kijkt ernaar en draait zich weer om, terug naar zijn hok. "Waarom eet je 'm niet op?" vraagt Harald. Harley beweegt z'n stekels een beetje omhoog als antwoord. Alsof hij zegt 'wat moet ik ermee?'.

Poolvos in een winterjas

In het verblijf van de poolvossen worden de ijskoude stukken meloen wel dankbaar ontvangen. "Die kunnen wat minder tegen de hitte. Ze trekken zich wel eens terug in hun verblijf. Het mannetje zit ook nog half in zijn winterjas, dus die heeft het nu wel erg warm", vertelt Harald. Inderdaad, het mannetje laat zich ook zien en oogt alsof er iets mis is gegaan bij de kapper. Overal hangen nog stukken wintervacht aan zijn lijf, zijn tong hangt uit zijn mond. De vrouwtjes hebben een veel dunnere zomervacht. "We proberen 'm af en toe wel te plukken, maar hij heeft ook scherpte tandjes, dus we moeten oppassen voor onze vingers."

Naast de poolvossen hebben ook de stinkdieren wel wat last van de warmte. Ze springen met z'n allen bovenop de ijskoude meloen. "Hun hele verbijf ligt daarom in de schaduw en ook het nachtverblijf is goed geïsoleerd, zodat de warmte eruit blijft."

Even verderop pakt een wasbeer een stuk meloen en legt het in het water. "In het water ontdooit het sneller, dat weten ze. Als ze iets niet hebben, dan is het geduld."