Acht garageboxen verwoest bij grote brand in Zaandam: twee verdachten gezocht

ZAANDAM - Ten minste acht garageboxen aan de Ringweg in Zaandam zijn vanavond door een grote brand met de grond gelijk gemaakt. De politie houdt rekening met brandstichting, want getuigen hebben verklaard dat rond het moment van de brand twee verdachten bij het pand zijn weggereden.

Er is nog niemand aangehouden, aldus een woordvoerder van de politie. Een signalement van de verdachten is niet beschikbaar.

Zo'n tweederde van de garageboxen is door de brand verwoest, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan NH Nieuws weten. "Inmiddels is het sein brand meester gegeven."

'Explosies gehoord'

Bij de uitslaande brand kwamen dikke zwarte rookwolken vrij, maar waardoor die veroorzaakt werden is niet bekend. Mogelijk door brandend rubber, want op onderstaande foto's is te zien dat in ieder geval één van de garageboxen een auto stond.

Omwonenden laten weten dat ze explosies hebben gehoord, wat mogelijk duidt op de aanwezigheid van gasflessen, maar dat kan de Veiligheidsregio nog niet bevestigen. Asbest is voor zover bekend niet vrijgekomen.

Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. De brand woedde 'op geruime afstand van woningen', meldde de Veiligheidsregio eerder op de avond op Twitter.