Huttenbouw is toch van start gegaan: 'Het is de mooiste week van het jaar.'

WORMERVEER - Heel veel blije gezichten op het veld in Wormerveer, want de huttenbouw is echt van start gegaan. Met een aangepast programma, veel desinfectiegel en de anderhalvemeterregel in het achterhoofd is het voor iedereen even wennen. Kris (10): "Het slapen gaat helaas niet door, dat is wel jammer."

Veel Zaanse huttenbouwgroepen hebben vanwege het coronavirus en de beperkingen de handdoek in de ring gegooid, maar in Wormerveer hebben ze op het allerlaatste moment toch iedereen opgetrommeld.



Organisator Anja Koopman is ontzettend blij: "Ik ben zo trots. Dat we gewoon een goede groep hebben die op het allerlaaste nippertje hun werk heeft afgezegd, hun vakantie omgezet en er alles aan hebben gedaan hier toch te zijn."

Vloggen voor ouders

Eén van de vele vrijwilligers is de 14-jarige vlogger Kim. Ouders mogen vanwege het coronavirus niet aanwezig zijn, maar daar Kim heeft een oplossing op bedacht. Ze maakt alle dagen video's van de huttenbouw, zodat alle ouders toch kunnen meegenieten.

Dank aan de burgemeester

Naast de vrijwilligers, hebben ook de burgemeester en wijkmanager zich heel erg ingezet. Anja: "We hebben een dijk van burgemeester, die is echt naar Den Haag gegaan. En die heeft ervoor gezorgd dat niet alleen dingen niet doorgaan, maar dingen ook wel doorgaan." In de video legt Anja uit waarom dit van groot belangrijk is voor de kinderen.

Het huttenbouwen duurt nog tot en met donderdag.