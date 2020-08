In de Haarlemmerbuurt kun je betalen met een goede daad: "Hopen dat anderen volgen"

AMSTERDAM - In de Haarlemmerbuurt in Amsterdam mag je bij een aantal winkels je portemonnee gewoon in je broekzak houden. In plaats van af te rekenen, kun je nu ook met een goede daad betalen. De prijs voor een paar sokken: twintig minuten afval prikken.

De actie 'Pay with a Good Deed' is opgericht zodat mensen iets terug kunnen geven aan de buurt. Straatmanager Sheila Prommenschenckel vertelt: "Mensen komen niet alleen maar iets halen, maar ook iets brengen."

Volgens Sheila is deze actie zo belangrijk, omdat ze nu iets anders kan laten zien dan altijd maar die negatieve verhalen over toeristen. "In de Haarlemmerbuurt hebben we natuurlijk ook last van de groepen vrijgezellenfeesten, lawaai en afval dat wordt achtergelaten. Maar met deze actie kunnen we iets terugdoen voor de buurt."

Sheila hoopt dat als de goede daden een succes worden, andere winkelstraten het voorbeeld gaan volgen.