Velsen waarschuwt badgasten al bij toegangswegen voor gevaarlijke zee

Badgasten in de gemeente Velsen worden vanaf vandaag ver voor het strand gewaarschuwt voor de gevaarlijke zee. Bij alle toegangswegen zijn matrixborden geplaatst.

Het gaat om de toegangswegen naar de IJmuiderslag, IJmuiden aan Zee en de strand bij de Noordpier. Vandaag is het bord bij de Badweg in IJmuiden - op ongeveer een kilometer voor de branding - geplaatst, morgen komt er een bord bij de Reyndersweg in Velsen-Noord.

De waarschuwingsteksten worden in drie talen uitgezonden: Nederlands, Engels en Duits. Er wordt opgeroepen om de vlaggen en de waarschuwingen van de IJmuider Reddingsbrigade in de gaten te houden.

Al lange tijd zijn er grote zorgen langs de kust vanwege het hoge aantal drenkelingen. Zij komen in de problemen door gevaarlijke muistromen. Afgelopen weekend kwam er nog een zwemmer om het leven in Wijk aan Zee en Zandvoort.