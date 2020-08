Kleine kermis in Broek in Waterland draait op 'goodwill en traditie'

Het heeft wat voeten in aarde gehad maar de kermis in Broek in Waterland draait op volle toeren. Vanwege het coronavirus zijn er strenge regels en daarom is het een van de weinige kermissen in de regio die toestemming heeft gekregen. Tot grote blijdschap van de dorpelingen en exploitanten.

Remco Bouwman van de Broeker Gemeenschap is blij dat de kermis in zijn geboortedorp staat. Er worden nog snel pijlen op de grond geplakt want er zijn dit jaar coronamaatregelen zoals eenrichtingsverkeer, hekken en meer ruimte voor de kermisattracties. "We hebben hier heel hard aan gewerkt met de Broeker Gemeenschap, exploitanten en de gemeente Waterland en we zijn hartstikke trots op het resultaat", vertelt hij.

Oude band

Ook de ondernemers op de kermis zijn blij dat ze het dorp mogen aandoen. "Het voelt elk jaar als thuiskomen. Mensen herkennen je en dat is leuk", vertelt Edwin de Vries aan NH Nieuws.

Remco kent de exploitanten ook. "Sommigen komen hier al zestig jaar en dat is ook de reden waarom we ons zo hard hebben ingezet. We doen het zodat we die sfeer kunnen krijgen en de mensen de binding met het dorp behouden", aldus De Vries.