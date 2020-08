Keeper Dominik Kotarski langer bij Ajax

Kotarski speelt sinds 2017 voor de Amsterdammers, die hem in dat jaar oppikten bij Dinamo Zagreb. In maart 2018 maakte hij zijn debuut voor Jong Ajax, voor wie hij tot nu toe 47 keer speelde in de eerste divisie. Zijn debuut in de eredivisie maakte hij nog niet.

André Onana, Kjell Scherpen en de teruggekeerde Maarten Stekelenburg zijn de andere doelmannen die onder contract staan bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. In de selectie van Jong Ajax zitten naast Kotarski ook de talenten Daan Reiziger (19) en Calvin Raatsie (18).