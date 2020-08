AZ op woensdag 26 augustus tegen Viktoria Plzen

ALKMAAR - De datum en het tijdstip voor het duel van AZ in de tweede voorronde van de Champions League met Viktoria Plzen zijn bekend. De Alkmaarders spelen hun wedstrijd tegen de Tsjechische tegenstander op woensdag 26 augustus. Het aanvangstijdstip is 16.30 uur.

Maandag werd bekend dat Viktoria Plzen de tegenstander is van de ploeg van Arne Slot in de tweede voorronde van het miljoenenbal. Bovendien wees de loting uit dat de Alkmaarders in hun eigen stadion mogen aantreden. Het duel gaat over een wedstrijd, dus op 26 augustus valt ook direct de beslissing of AZ óf de Tsjechen een ronde doorgaan.