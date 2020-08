Docent Saskia (57) gooit leven om en wordt techno-dj: "Ik draai over de hele wereld"

AMSTERDAM - Als Saskia Laval op haar 55ste via vrienden in aanraking komt met techno weet ze het zeker: dat wil ze zelf ook maken. Ze zegt haar baan als docent Nederlands en Duits op en verhuist naar Amsterdam waar ze naar de mediaschool SAE Institute gaat. "Er zaten alleen maar jongens van in de twintig bij me in de klas."

NH Radio

"Ik raakte bevriend met mensen die zelf techno en house draaiden. We gingen naar feesten en ik vond de muziek echt heel leuk", vertelt ze in het NH Radio-programma Lunchroom. Pas als Saskia naar het feest Awakenings gaat valt het kwartje: "Ik dacht: 'wat fijn als je je dat zelf kunt, zeg.' Dat wilde ik zelf ook gaan uitvinden en na een poosje mocht ik eens draaien op een feestje in Eindhoven". Een succes is het niet. Saskia zat zichzelf te veel in de weg tijdens haar eerste optreden. "Ik zat zo in mijn hoofd en vroeg me af of ik op deze leeftijd nog wel dj moest worden", vertelt ze. Oeuvre Maar het dj-bloed kruipt waar het niet gaan kan en Saskia meldt zich aan bij de DJ-opleiding aan het SAE Institute Amsterdam: "Ik was verreweg de oudste daar. Er waren alleen maar jongens van ergens in de twintig. Sommigen produceerden al sinds hun 15e en kwamen daar om hun oeuvre te verfijnen. Ik moest over alles nog nadenken."

Quote "Mijn klasgenoten waren verbaasd dat ik het gehaald had" dj saskia laval

Saskia verbaast dan ook vriend en vijand door de studie met positief resultaat af te ronden. "Het was echt intensief maar ik wilde het gewoon kunnen. Mijn klasgenoten waren verbaasd en verrast dat ik het gehaald had, maar ze vonden het ook wel weer vet." Sloppenwijk De carrière van Saskia neemt pas echt een vlucht als ze muziekles geeft in een sloppenwijk van Rio de Janeiro. "Wij als vrijwilligers trokken veel met elkaar op. Toen ze hoorden dat ik kon draaien en produceren, stelden ze me voor aan Braziliaanse producers en dj's. Zo ben ik erin gerold." Voor de coronacrisis trad ze op veel plekken op. "In Berlijn, in Polen en Oostenrijk bijvoorbeeld, eigenlijk over de hele wereld. Als ik opkom denkt het publiek wel vaak: 'Wat komt die nou weer doen.' Maar de reacties zijn vaak positief." Toekomstmuziek Saskia hoopt dat ze zich ooit kan meten aan haar Nederlandse collega's als Martin Garrix. "Als ik zo veel mensen blij kan maken. Dat lijkt me echt geweldig." Bekijk het hele fragement van dj Saskia Laval hier.